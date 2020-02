Lunedì è stato, per il Piemonte, il giorno di febbraio più caldo degli ultimi 60 anni

Lunedì scorso è stato il giorno di febbraio più caldo degli ultimi 62 anni in Piemonte. Non che ci fosse bisogno di una conferma ufficiale, visto che tutti i torinesi se ne erano già accorti da soli, grazie al forte vento caldo che aveva indotto tutti a lasciare nell'armadio i giubbotti invernali e a uscire con abiti primaverili. Ma oggi a certificarlo sono i dati dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il record riguarda non solo le massime, con il picco che si è toccato a Cumiana, con i suoi 27.3 gradi contro i 27.0 del centro di Torino, ma anche la media delle temperature in pianura: 22.3 gradi le massime (contro i 22.1 registrati nel 2012, ma l'ultimo giorno del mese), 12.9 le medie (11.4 altre due volte nell'ultimo decennio), 5 le minime.

Ha resistito, invece, il primato della media delle temperature massime calcolato su tutto il territorio regionale misurato il 27 febbraio del 2019 con 17.2 gradi. Nella giornata di lunedì 3 febbraio 2020 è stato invece di 17 gradi. Resta il fatto che nel 25% delle stazioni meteo di Arpa Piemonte è stato registrato il nuovo record di temperatura massima per il mese di febbraio.