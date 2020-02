La Cassa integrazione non conosce "crisi": il 2019 ha portato con sé un aumento del 14%

Secondo l'ufficio studi della Uil, infatti, la nostra regione - con 32.464.616 ore - è stata la seconda per numero di ore richieste in tutta Italia. Un dato peraltro in aumento del 14%, effetto composto delle tendenze che vedono un +10,3% per l'ordinaria, un +17% di straordinaria e il prevedibile calo del -75,1% in deroga. La media mensile dei lavoratori piemontesi tutelati è stata dunque di 15.914 persone, con un incremento di 1.950 unità rispetto al 2018.

“Il 2019 si è chiuso con una sostanziosa crescita di ore di cassa integrazione rispetto all’anno precedente - fa notare Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte -. Ciò non avveniva da tempo. Purtroppo, si confermano le preoccupazioni espresse in questi mesi sullo stato di salute del sistema produttivo piemontese, come confermano i dati relativi al saldo negativo di 1.500 imprese tra aperture e cessazioni di attività. Nella nostra regione l’incremento di ore si concentra praticamente solo nell’industria, mentre gli altri settori vedono decrementi di ore. Preoccupa, in particolare, la crescita della cassa integrazione straordinaria, che non è mai foriera di buone notizie. Servirebbe un piano straordinario di riqualificazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali diventate irreversibili. In questo senso sarebbe importante conoscere con precisione dalle associazioni datoriali i profili professionali carenti nel mercato del lavoro, per favorire la riconversione professionale e, conseguentemente, l’assorbimento dei lavoratori formati”.