I campioni dei pali stretti di Francia, Svizzera e Spagna si allenano al Melezet (FOTO)

Neve internazionale, quella delle piste dell'alta Val di Susa. Si è tenuta infatti oggi a Melezet, frazione di Bardonecchia, su una pista 23 Olimpica in perfette condizioni, la prima giornata di allenamento con le squadre Nazionali di Francia, Svizzera e Spagna.



In pista, in particolare, gli atleti della Coppa del mondo maschile di slalom: il francese Noel Clement, vincitore quest'anno di due gare di coppa del mondo tra i pali stretti, lo svizzero Yule Daniel, che di slalom ne ha vinti ben tre. Inoltre domani ci saranno anche Jean Baptiste Grange, Faivre, Lizeroux, Buffet, Favort e Sarrazin, Muffat Jeandet per la Francia e Aerni, Zenhausern, Nef, Simonet, Rochat, Schmidiger per la Svizzera. Appuntamento sempre sull'Olimpica 23.