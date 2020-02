Frediani (M5S): "Conti in rosso sanità, advisor per efficiente la Città della Salute è disponibile da luglio"

"I dati che Cirio e Icardi hanno messo a disposizione della stampa - e non del Consiglio Regionale – confermano una situazione nota da tempo. In particolare, rispetto all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, SCR Piemonte ha predisposto una gara (125-2018 www.scr.piemonte.it/cms/acquisti-forniture-e-servizi/bandi-di-gara/2059-2018-08-31-11-20-30.html) per individuare un soggetto che l’affiancasse nel piano di rientro. Un advisor per evitare gli sprechi ed attuare un piano complessivo di efficientamento. La gara è stata bandita nell’ottobre 2018 e ha visto l’aggiudicazione nel luglio 2019 al Raggruppamento Temporaneo di Impresa coordinato da KPMG" lo afferma Francesca Frediani, consigliera regionale del M5S.