Tav, Frediani (M5S): "Salbertrand assaggia il metodo Telt, nessun dialogo e massiccia presenza di polizia"

"Questa modalità di intervento irrispettosa del territorio, dei suoi abitanti e degli amministratori sarà il modus operandi che accompagnerà Telt per tutte le operazioni di esproprio dei terreni in Val di Susa?

Come se non bastasse, Salbertrand sarà al centro delle operazioni di trattamento e di smistamento di tutto il materiale prodotto dagli scavi del cantiere. In totale circa 6 milioni di tonnellate di materiale e 227.000 passaggi di camion. La grande opera inutile sta estendendo il suo devastante impatto in un territorio montano di grande valore naturalistico, facendosi largo con la militarizzazione, nell’indifferenza della politica regionale e nazionale".