Il Torino Underground Cinefest all’Ambrosio Cinecafè cerca volontari

Dal 22 al 28 marzo 2020, l’associazione culturale SystemOut e l’A.C.S.D. ArtInMovimento propongono, a Torino, presso l’Ambrosio Cinecafé, sito in corso Vittorio Emanuele II, 52, la settima edizione del Torino Underground Cinefest, ideato e diretto dal regista Mauro Russo Rouge.

Anche quest’anno le porte del TUC sono aperte ai volontari. Sul portale del festival, è possibile trovare il modello in digitale ad hoc da compilare, raggiungibile all’url https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiSwIlEk61T4layePPo9kcke3hWGmWDA__S0tK7LJHzyH2Ew/viewform.

“Continuiamo a investire sui volontari perché ciò sancisce un rapporto ancora più forte con chi ci segue e col nostro territorio. È un modo veramente interessante per rendere protagonista del nostro evento in espansione chi ama il cinema. Inoltre alcuni dei volontari dello scorso anno hanno collaborato con retribuzione alle altre rassegne di un giorno che proponiamo come satelliti del TUC e sono cresciuti con noi”, precisa Annunziato Gentiluomo, Presidente di ArtInMovimento e Referente dei volontari dell’evento.