Cantiere Torino-Ceres, l’incubo dei negozianti di corso Grosseto: "Chiudiamo, non possiamo indebitarci per tutta la vita"

Una serranda abbassata, poi un altra. Un cartello che annuncia la chiusura dell’attività. Passeggiare sul marciapiede di corso Grosseto, all'altezza del cantiere della Torino-Ceres, vuol dire camminare in un luogo praticamente spettrale, poco frequentato da chiunque.

I continui cambi di viabilità e le perenni chiusure effettuate per consentire agli operai di lavorare nel cantiere, stanno fiaccando i commercianti della zona. Un problema noto, atteso, ma che con il passare del tempo si abbatte come una scure sulle attività commerciali di corso Grosseto. In attesa del completamento dei lavori, i negozi chiudono, chi rimane aperto è costretto a licenziare del personale per arrivare a fine mese, mentre i più fortunati fanno le valigie e si trasferiscono altrove. Una vera e propria agonia.

“Non siamo contro l’opera ma i disagi si possono limitare” spiegano i commercianti associati a Federvie Piemonte. “Hanno chiuso un sacco di negozi, altri sono a fin di vita e non resisteranno a lungo: ci sono famiglie dietro, bocche da sfamare. E’ impossibile contrarre debiti per tutta la vita” ribadisce Vito Gioia, presidente di Federvie Piemonte. La richiesta è quindi quella di inserire all'interno dei costi sostenuti, anche i disagi causati al commercio di prossimità, per aiutarlo così a sopravvivere nonostante le grandi difficoltà.