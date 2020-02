La "Veja" torna in via Lagrange 7: una targa per ricordare i 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini nella sua prima sede torinese [FOTO E VIDEO]

Una targa per ricordare la fondazione della sezione di Torino (la prima in Italia) dell'Associazione Nazionale alpini: la "Veja". Si è svolta questa mattina in via Lagrange 7 la cerimonia di scopertura di una testimonianza significativa, che va a scandire un pezzo di strada proprio nel cuore della città.

"Il corpo degli Alpini ha fatto cose grandi, come nel caso del terremoto del Friuli dove nacque la Protezione civile, ma anche nella quotidianità, come capita tutti i giorni al Cottolengo. Aiutare e farsi aiutare è normale, in un corpo che ha sempre unito e affiancato persone di provenienze e addirittura religioni diverse", dice Mauro Buttigliero, vicepresidente nazionale dell'Associazione Alpini.

"È un onore essere il presidente del centenario - dice Guido Vercellino, presidente della sezione Ana di Torino - anche se, alla mia età, sono ancora un giovanotto rispetto agli altri alpini. I miei alpini".

"È una targa che ricorda la forza e la tenacia di un gruppo di alpini - dice Francesco Sicari, presidente del Consiglio comunale di Torino - e mi rende orgoglioso pensare che da oggi, torinesi e turisti, passando da qui potranno scoprire che via Lagrange 7 è stata la prima sede, nel 1920, dell'Associazione. Una storia centenaria di cui si deve essere custodi e va tramandata, come già capita adesso".

"Ci si chiede cosa sarà della memoria di certi periodi storici quando i testimoni diretti verranno meno. Ma giorni come oggi dimostrano come si può fare", ha aggiunto Sicari.

"Sono molto legato alle Penne Nere - ha detto Alberto Cirio, in un messaggio fatto pervenire e letto da Maurizio Marrone - è estremamente prezioso e apprezzabile quello che da sempre fate per la società".

E l'assessore comunale Marco Giusta aggiunge: "Dalla lezione degli alpini arriva un monito: non è un corpo che si è chiuso, ma sì è aperto come associazione anche a chi non ha fatto la grande guerra ed è una realtà trasversale nella società, giovani e anziani, ricchi e persone umili sono affratellati da un ideale e da una storia".