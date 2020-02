Omicidio/suicidio a Piossasco dopo una lite: ritrovati i cadaveri di un uomo e una donna

Omicidio/suicidio, al culmine di una lite, nella notte a Piossasco. I carabinieri questa mattina alle 6, su segnalazione del 112, sono intervenuti in un appartamento in via Robert Capa 35, da dove erano state udite provenire delle grida di aiuto.

Con l’aiuto dei vigili del fuoco i militari hanno aperto la porta e hanno rinvenuto i cadaveri di un uomo e di una donna di circa 30 anni, uno sopra l’altro ed entrambi con ferite di arma da taglio. I primi accertamenti dei Carabinieri tendono ad ipotizzare un omicidio/suicidio, quindi uno dei due avrebbe ammazzato l’altro per poi togliersi la vita, al culmine di una lite. Al momento è in corso l’identificazione dei corpi.

Le indagini sono coordinate dal Pm Paolo Scafi.