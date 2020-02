Rivoli, ricettazione internazionale di ricambi mezzi: intercettata un'ingente spedizione pronta a partire

Centinaia di ricambi mezzi da immettere nel mercato illecito sono stati scoperti dagli investigatori del commissariato di polizia di Rivoli, che hanno intercettato, nel deposito di una ditta di consegne che operava in Italia e all’estero, un grande quantitativo di merce rubata.

Nello specifico, sono stati ritrovati su alcuni bancali di legno otto scatoloni in cartone. Dentro c'erano centinaia e centinaia di compressori (838) e motorini d’avviamento per veicoli stradali (238), rubati pochi giorni prima all’interporto Sito di Rivalta e presso una ditta della provincia. A confermare che si trattasse proprio della merce rubata sono stati proprio i proprietari che avevano denunciato il furto e che avevano ancora con sé i codici dei compressori.

Da quanto emerso durante le indagini, la spedizione all’estero dei prodotti sarebbe avvenuta, come già in altri casi, tramite la figura di un intermediario, italiano, che saltuariamente svolgeva intermediazioni per conto di una società con sede ad Istanbul e che anche quella mattina si era presentato con la fattura relativa alla spedizione. Inoltre, è emerso come il ricettatore, già da tempo, si fosse organizzato con molta disinvoltura per affittare una zona del deposito dove accantonare la merce (rubata), da spedire successivamente.

Considerato che ciascun pezzo rinvenuto (si superano le mille unità) ha un costo di mercato che si aggira sui 300 euro, l’importo complessivo del traffico illecito ammonta di oltre 300.000 euro.