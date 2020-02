"A Carnevale ogni regata vale?": a Palazzo Civico nuove polemiche su Seymandi, staffista della giunta Appendino

Scanderebech mira poi a fare luce direttamente sulla posizione di Seymandi : " Quale ruolo ricopre all'interno del CCT? Come concilia la sua attività nel medesimo con il suo normale orario di lavoro presso l'amministrazione? ". Domande che riceveranno risposta in Sala Rossa, insieme alla richiesta di capire nel dettaglio se, a poco meno di un mese dalla Regata, siano stati stilati un piano di Sicurezza e un piano Sanitario.

L'interpellanza generale alla sindaca e agli assessori competenti anche questa volta, come nel caso di Villaretto, è sottoscritta da almeno un rappresentante della maggioranza, in questo caso Marco Chessa: "E' mia intenzione sottoscrivere l'interpellanza generale presentata dalle minoranze consiliari al fine di chiarire la situazione inerente alla Regata e al ruolo svolto dal Tavolo di Progettazione Civica nella sua organizzazione". "Trovo comprensibile la volontà espressa a mezzo stampa delle società remiere di non partecipare alla manifestazione in quanto a mio parere dovevano essere coinvolte insieme alle Federazioni sin dalla fase di progettazione dell'evento nel rispetto della loro storia, competenza ed esperienza" conclude Chessa.