Sanremo, Georgina donerà il suo compenso all'ospedale Regina Margherita

Georgina Rodriguez donerà il suo intero compenso per la partecipazione al Festival di Sanremo all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Al momento non c'è la conferma né dell'ospedale né della modella fidanzata di Ronaldo, ma il suo staff avrebbe già preso contatti con il nosocomio. Proprio in occasione dello scorso Natale, Cristiano Ronaldo e la fidanzata avevano fatto una sorpresa ai bambini lì ricoverati, presentandosi nei reparti dei lungodegenti in ospedale.

Ancora non si conosce l'esatta entità del cachet ricevuto da Georgina per la sua partecipazione al Festival, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 140mila euro.

Intanto Georgina si è palesata oggi sui social per commentare l'esperienza sul palco di Sanremo, dove si è esibita anche in un tango. "Di ritorno a casa", ha scritto su twitter, accanto a una foto che la ritrae in auto con CR7, "Grazie per i complimenti e per il tanto amore!!! Spero che vi siate divertiti proprio come me! Buon fine settimana". E poi l'emoticon con le mani giunte e un cuore rosso.