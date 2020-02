Mattoncino su mattoncino ha preso vita la seconda edizione del “San Mauro Brick Show”

Il 15 e 16 febbraio il Comune di San Mauro , l’Associazione “ Sapori dal mondo “ e Piemonte Bricks LUG sono lieti di presentare presso Il “PalaBurgo” ( via Burgo –San Mauro Torinese) la seconda edizione della due giorni dedicata ai mattoncini più amati al mondo.

Grandi e piccini potranno passare due giorni immersi tra opere originali interamente costruite in mattoncini LEGO®, apprezzare la mostra fotografica di immagini a tema LEGO® a cura degli amici di Fotografia Costruttiva -RLOC e divertirsi nelle aree gioco gratuite a disposizione dei visitatori.

Quasi 100 espositori provenienti da tutta Italia e da alcune parti d’Europa sono pronti ad accogliervi e a deliziarvi con le loro opere e creazioni : diorami invernali, riproduzioni di scene di vita reale, il diorama cittadino, monumenti, statue legate al favoloso mondo delle fiabe, veicoli , creazioni technic motorizzate ed interattive, pubblicazioni a tema LEGO®, diorami ispirati al magico mondo di Harry Potter o ai pianeti lontani di Star Wars, accurate esposizioni “Vintage” che ci permetteranno di conoscere la storia del mattoncino dagli albori fino ad oggi, navicelle spaziali, robots…insomma ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Non potevano mancare insieme a noi gli amici di Fotografia Costruttiva –RLOC, gruppo che unisce la passione per la fotografia e quella per i mattoncini realizzando splendidi scatti “Still life” o contestualizzando elementi e personaggi in mattoncini LEGO® nell’ambiente reale.

Non perdetevi l’occasione di poter scattare voi stessi qualche foto originale con il loro aiuto all’interno degli scenari e dei mini set fotografici creati durante l’evento!

Saranno ospiti dell’evento oltre a Fotografia Costruttiva altri gruppi e LUG.

Ci saranno gli amici di: PassionBrick, Brick Inside, Orange team LUG, Piacenza Brick, SiLUG, Parma Brick, Brianza LUG, AFDL e Liguria Brick, Puglia Brick, Brickpatici, Romagna LUg, Dolomites Brick, ItLUg, ValtBrick, Eventi BRICKosi e ALB.

Non mancheranno i piccoli espositori che, come lo scorso anno, esporranno le loro “opere bellissime e super fantasiose che non hanno nulla da invidiare a quelle dei “veterani”.

Tra le tante novità di quest’anno ci sarà la collaborazione con “The Black Sheep Extreme Web Radio”, il Media Partner dell’evento che sarà con noi con interviste, dirette e molto altro !!

(FB: Web Radio Extreme – The Black Sheep)

Per tutta la durata dell’evento saranno attive le aree gioco gratuite con:

- Area DUPLO® per bimbi fino a 5 anni

- Concorso “I costruttori del domani” per ragazzi dai 6 in su , in cui i giovani partecipanti potranno esporre la propria creazione che verrà poi valutata da una giuria che sceglierà le migliori da premiare.

Regolamento www.piemontebricks.it/regolamento-concorso-ragazzi-2020 oppure per info ed iscrizioni 338 /5947113 Silvia

-Novità 2020: le BRICKOLIMPIADI – gioco a squadre per ragazzi e famiglie dove bisognerà superare una serie di prove…all’ultimo brick per diventare il Brickcampione !

Iscrivetevi e potrete dimostrare di essere dei veri Brickcampioni!

Iscrizioni ed info al 340/3621981 Michele

INGRESSO LIBERO!

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO dalle 14,30 alle 19

DOMENICA dalle 10 alle 18,30

PALABURGO, via Burgo – San Mauro Torinese (TO)

www.piemontebricks.it