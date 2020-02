Azimut yachts: record a Miami

Azimut Yachts sceglie il salone americano di Miami, dal 13 al 17 febbraio, per l’attesa anteprima mondiale del Verve 47, una barca che è un open atipico: la potenza strabiliante di 4 motori fuoribordo da 450 cv l’uno si accompagna allo stile e al gusto tipici del marchio. Una barca perfettamente manovrabile destinata a un armatore alla ricerca di un’esperienza nautica ad alto tasso di emozione.

Accanto al nuovo Verve 47 progettato da Francesco Struglia e Michael Peters saranno esposti, per la prima volta in America, anche Azimut S8, S6 Sportfly e il 78 Flybridge. Oltre a queste novità, il cantiere ha scelto inoltre di esporre altri 14 yacht tra i modelli di maggior successo che portano la flotta complessiva a 18 modelli.

Il Miami è la città ideale per la première mondiale del nuovo Verve 47, the ultimate boating machine. Un open puro che introduce un modo tutto nuovo di navigare a velocità straordinarie, accompagnato da un'eccezionale manovrabilità e caratterizzato dallo stile e dalla classe Azimut Yachts per il massimo comfort.

Federico Ferrante, Presidente Azimut|Benetti Americas, ha commentato: “Azimut Yachts è uno dei pochi marchi globali della nautica con una forte presenza negli USA. In quest’ottica volevamo creare una barca che fosse particolarmente adatta al mercato americano – motivo per cui abbiamo deciso di presentare il nuovo modello a Miami - ma che avesse un appeal italiano. Così è nato il Verve 47, uno yacht destinato a conquistare chi ama una navigazione veloce, sportiva ed emozionante, ma che apprezza anche l’eleganza e il design di pregio. Con Verve 47 si può andare da Miami alle Bahamas per un pranzo a base di aragosta e tornare a Miami in tempo per l'Opera, tutto nello stesso giorno!”.

Accanto al nuovo Verve 47 ci saranno anche l’altro modello della stessa Collezione, il Verve 40, e due esemplari della linea Atlantis, il 45 e il 51. La Collezione maggiormente rappresentata sarà Flybridge, con sei modelli: 50, 55, 60, 66, 72 e, infine, il 78, che sarà al suo esordio negli Stati Uniti.