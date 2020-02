Domani a Torino le migliori aziende del settore digitale per promuovere territorio e competenze

Sabato 8 febbraio, il Circolo del Design e la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con la Interaction Design Association, portano in città alcune tra le aziende internazionali più importanti del settore digitale, presenti in Italia in occasione di Interaction20 la Interaction Week di Milano, per una giornata che interccia networking e promozione del territorio.

Apple, Microsoft, Dropbox, Zalando, Google, Samsung e Trivago sono solo alcune delle aziende da cui provengono gli innovatori digitali che parteciperanno ai due Extra Turin design tours ideati dal Circolo del Design con l’obiettivo di creare connessioni di valore tra il mondo produttivo e progettuale torinese e l’eccellenza internazionale.

Il programma della giornata prevede alle 16.00 un momento durante il quale 6 studi torinesi si presentano agli gli ospiti internazionali, per far conoscere professionisti e aziende che si occupano di Interaction Design a Torino, con l’obiettivo di creare occasioni di sviluppo internazionale del territorio. Al Circolo del Design si raccontano: Enhancers, Gran Studio, Carlo Ratti Associati, Experientia, TODO, Pininfarina.

“La visita che con il Circolo del Design a Torino abbiamo organizzato con questo gruppo di grandi imprese che hanno partecipato all’Interaction20 di Milano, è una grande occasione di promozione delle nostre eccellenze produttive, in particolare del design, ma anche di tutto il nostro territorio con l’agroalimentare e il turismo. La Camera di commercio – afferma il Presidente Vincenzo Ilotte -continua quindi a portare verso l’internazionalizzazione il nostro design e tutto quanto eccelle a Torino anche in questo particolare periodo, segnato da rischi di chiusure doganali, problemi sanitari e culturali a livello mondiale. Nell’inclusione cerchiamo ogni sinergia con la vicina Milano e con i rappresentanti di tutto il Made in Italy per accogliere le grandi imprese che ci vengono a conoscere, per restare in contatto e per condividere con loro esperienze di business eccellente”.

“Questo appuntamento, che siamo felici di aver costruito insieme alla Camera di commercio di Torino, è un’opportunità unica per il comparto del design del territorio che ha l’occasione di farsi conoscere dalle più importanti imprese internazionali, con auspicabili ricadute professionali a beneficio degli studi della città” – dichiara Sara Fortunati, direttrice del il Circolo del Design. “Queste azioni, sono perfettamente pertinenti alla nostra mission poiché, oltre a diffondere la cultura del progetto attraverso la creazione di un palinsesto culturale, il Circolo del Design lavora al fianco delle Istituzioni a favore dello sviluppo del sistema design del territorio”.