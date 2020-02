Carlo Verdone a Torino presenta il suo ultimo film: “Città tra le più belle d’Italia, la tenete splendidamente”

Innamorato di Torino, città che gli ha dato i natali, ovviamente solo dal punto di vista artistico. Carlo Verdone, ospite dell’Nh Hotel di piazza Carlina dove si è svolta la conferenza stampa di presentazione del film “Si vive una volta sola”, non usa mezzi termini per descrivere il capoluogo piemontese: “Torino è una città che mi porta fortuna, a cui voglio molto bene. Una città che ho incontrato nel ’78, era triste e malinconica. Poco a poco Torino è risorta, è una delle città più belle d’Italia e la tenete veramente bene”.

“Si vive una volta sola”, in uscita nelle sale cinematografiche mercoledì 26 febbraio, si sofferma quindi sul concetto di amicizia, in tutte le sue declinazioni e sfaccettature. “E’ un film che penetra forte nelle vostre anime e coscienze” è il pensiero di un sempre ironico Rocco Papaleo.

Il film è stato proiettato in anteprima al Ciyplex Massaua, un cinema che fa parte dell’iniziativa ‘Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno’, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino. www.torinocittadelcinema2020.it