Nuovo Caffè Alzheimer in Circoscrizione 7, martedì sera l'inaugurazione

Il progetto “Alzheimer Caffè” nasce per offrire supporto ai familiari di chi soffre di malattie degenerative e croniche quali le demenze senili. Lo scopo dell’iniziativa è proporre attività volte al mantenimento attivo delle funzionalità sociali residue del soggetto, fornire delle linee guida, attraverso la consulenza di diverse figure professionali, che possano aiutare il familiare concretamente a gestire al meglio la relazione con il malato e favorire l’aggregazione tra persone con le stesse problematiche, in modo da dare spazio alla condivisione emotiva di un’esperienza certamente molto difficile per ogni famiglia.

Il primo “Caffè Alzheimer” della città di Torino nasce nella Circoscrizione 3 nell’anno 2010, grazie all’iniziativa dell’ASVAD, che, quattro anni dopo nel 2014, inaugura una seconda sede, “Caffè Incontro”, nella Circoscrizione 2.

Nel 2020, la Fondazione Specchio dei Tempi, grazie al convinto sostegno della Circoscrizione 7 e del suo presidente Luca Deri, in collaborazione con l’Associazione di Solidarietà e Volontariato a Domicilio ASVAD, apre il terzo Alzheimer Caffè di Torino: “Caffè Sorriso”.

Si prevedono incontri inizialmente a cadenza mensile, nella giornata del martedì, nel corso dei quali verranno invitati professionisti per poter rispondere a tutte le domande e i dubbi relativi all’assistenza, ai farmaci, ai servizi del territorio, all’amministratore di sostegno, all’assegno di accompagnamento e tanto altro. Contemporaneamente, sono previste attività di animazione attraverso laboratori cognitivi e occupazionali. L’equipe professionale sarà costituita da due psicologi, uno psicoterapeuta supervisore, e tirocinanti e volontari.

La partecipazione è gratuita ed è possibile inserirsi in ogni momento dell'anno. Il “Caffè Sorriso” festeggerà la sua apertura l’11 febbraio 2020 in corso Vercelli 15, presso il Palazzo della Circoscrizione 7 (sala ex biblioteca) dalle ore 15 alle ore 17.30.

Per ulteriori informazioni contattare il numero +39 3383025794 o scrivere all'indirizzo asvad.to.a@gmail.com