CasaPound ricorda le vittime delle Foibe nella provincia di Torino

“Oggi abbiamo voluto rendere omaggio ai diecimila italiani che tra gli anni 40 e 50 vennero barbaramente trucidati nei territori dell’Istria e della Dalmazia dai partigiani di Tito mentre altre centinaia di migliaia furono costretti ad abbonare la propria terra natia per scappare da morte certa - dichiara Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound Italia - in diversi comuni tra cui Settimo, Chivasso e Venaria, abbiamo apposto delle rose rosse per far sì che nessuno scordi mai ciò che i nostri connazionali hanno dovuto subire in quelle terre.”

"L’appuntamento per tutti sarà domani, lunedì 10 febbraio, Giorno del Ricordo, a Torino al grande corteo nel quartiere degli Esuli, la partenza come sempre sarà dalla Lapide di corso Cincinnato alle ore 19" conclude Rossino.