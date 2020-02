Conto alla rovescia per il 42° Real Carnevale Venariese

Fervono i preparativi per la kermesse venariese attesa dai più piccoli, dove ci saranno bugie, cioccolata calda, zucchero filato e coriandoli che coloreranno la città in occasione della 42 edizione del “Real Carnevale venariese”.

Sabato 15 febbraio inizieranno i festeggiamenti con l’investitura ufficiale dei personaggi storici venariesi il Lucio d’la Venaria e la Castellana, con la consegna delle chiavi della Città che, avverrà presso la Sala del Consiglio Comunale alle ore 11.

I bambini con le loro famiglie ed amici, sono invitati a partecipare in maschera alla sfilata carnevalesca del “Real Carnevale venariese” che si terrà Domenica 23 Febbraio pv. con il seguente programma:

· ore 12,00 “Grande Polentata” a cura dell’associazione Turistica Pro Loco Altessano Venaria Reale e associazione Cuochi di Torino.

Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia della Natività Maria Vergine per il restauro della facciata della chiesa

· ore 14,30 Sfilata Carnevalesca” ritrovo in piazza De Gasperi dei gruppi partecipanti, con la partecipazione delle parrocchie, delle scuole e delle associazioni, il gruppo più numeroso sarà premiato!; partenza della parata a piedi, in bici, con cariole, pattini ecc., con la partecipazione del Lucio d’la Venaria e la Castellana ed il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi di Venaria Reale”, per le vie: viale Buridani, piazza Vittorio Veneto, via A. Mensa, piazza della Repubblica e piazza Annunziata dove avrà luogo la festa finale.

Alle ore 16 “Giochi, ed animazione, trucca bimbi, sculture di palloncini e spettacolo di magia comica a cura del gruppo “I Tre...mendi”. Vi aspettiamo tutti in costume per festeggiare in allegria il Real carnevale venariese.