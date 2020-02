Utopica 2020: "La città delle persone" esce dalla Casa del Teatro Ragazzi per tre nuovi appuntamenti

Si è conclusa il 31 gennaio scorso alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani , la prima giornata di Utopica 2020 “La città delle persone” , organizzata da Acli Torino con un ottimo successo e ampia partecipazione a tutti i momenti dell’evento. Parole, musica, teatro, fotografia, prodotti biologici, spazi informativi e interattivi, sono stati importanti veicoli per parlare di inclusione, di comunità, di beni comuni e per dare voce e forma alla visione di città aperta/accogliente/inclusiva che si intende continuare a costruire quotidianamente.

"Per proseguire questo percorso - spiegano gli organizzatori - abbiamo organizzato una serie di eventi EXTRA collegati a Utopica, che ci consentiranno di portare in circolo Utopica ancora per alcune settimane, allestendo ulteriori luoghi di dialogo e di coinvolgimento con i nostri territori: 12 febbraio alle 16, a Torino presso Palazzo Barolo, riflessione e testimonianze sul tema carcere, con Paolo Petracca, Presidente delle ACLI di Milano e Don Domenico Ricca, accompagnatore spirituale della Acli Torinesi con una lunga esperienza come cappellano del Carcere minorile torinese “Ferrante Aporti”, 16 febbraio alle 16, a Lanzo: laboratori per famiglie su tematiche ambientali e 21 febbraio alle 20.45, a Venaria: conferenza con Valentino Castellani e concerto Trio La Gatta.