Incidente stradale sulla statale 28 a Garessio. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro fra auto e moto nel pomeriggio di martedì 11 febbraio.

Ad avere la peggio il centauro, M.D.B. 51 nni di Torino, trasportato in elisoccorso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, prima in codice rosso poi declassato a giallo.