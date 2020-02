Controlli antidroga della Gdf: un uomo di ribella al controllo e viene bloccato solo con lo spray al peperoncino

Serata di controlli da parte della Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale. Il bilancio complessivo è di un arresto, alcuni giovani segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti, una decina di grammi tra hashish e marijuana sequestrati. Una cinquantina le persone identificate.

I controlli di prevenzione sono stati effettuati in tutto il capoluogo piemontese, in particolare nei quartieri Vanchiglia e Barriera di Milano.

Nei pressi di Corso Vercelli, un giovane non si è fermato all’Alt dei finanzieri dileguandosi a piedi nelle vie limitrofe. Il ragazzo, bloccato poco dopo, è stato riconsegnato ai genitori in quanto minorenne nonché segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.