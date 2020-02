Favria, i carabinieri arrestano la donna pusher che gestiva un "market" aperto 24 ore su 24

E' finita in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una donna di 27 anni, S.G., residente a Favria. Ad arrestarla, i carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese, che in seguito ad alcune indagini hanno scoperto come il traffico della droga, nel paese, era di fatto in mano a lei.

La giovane aveva infatti organizzato un vero supermarket di stupefacenti presso la propria abitazione: una fornitura disponibile 24 ore su 24. E infatti, al termine di una perquisizione, sono stati trovati 460 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, ma anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga.



La donna si trova ora agli arresti domiciliari.