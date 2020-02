UniTo, laurea honoris causa a Emiliana Brocchi e Uriel Dan Kitron a Grugliasco

Si è celebrata nella mattinata di oggi, presso l’Aula Magna A del Campus Universitario di Grugliasco, la consegna da parte del rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, della Laurea Honoris Causa in Medicina Veterinaria a Emiliana Brocchi. La motivazione spiega che il riconoscimento è stato attribuito alla studiosa "per lo straordinario contributo che ha saputo dare con la sua attività di ricerca nel campo della immunologia e virologia veterinaria, aprendo orizzonti tuttora fertili nella diagnostica e nel controllo delle malattie degli animali". Con lei, a ricevere la laurea honoris causa, anche Uriel Dan Kitron "per aver arricchito la medicina veterinaria con la ricerca e l'insegnamento nel campo dell'ecologia delle malattie trasmissibili, contribuendo alla tutela della salute degli animali e dell'uomo a livello internazionale".

Nata a Brescia, Emiliana Brocchi si laurea in scienze biologiche nel 1977 a Parma. Nel 1981 Ottiene la Specializzazione in Microbiologia ed il Diploma in Zooprofilassi presso la Scuola per la Ricerca Scientifica, Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia. Borsista presso l’Istituto di Microbiologia della Facoltà di Medicina di Parma e, successivamente presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna. Dal 1982 è inquadrata come biologo presso la stessa struttura e dal 1988 diviene Responsabile di Struttura Complessa. Dirige il reparto Biotecnologie ed il Centro Nazionale di Referenza per Malattie Vescicolari. Ha ricoperto nel periodo 2004 – 2008 l’incarico di Responsabile Dipartimento di Ricerca. Ricopre il ruolo di responsabile dei Centri di Referenza internazionali OIE per Malattia Vescicolare del suino e FAO per Afta. Consulente per OIE in tema di validazione test diagnostici. Dal 2005 è membro del Research Group della Commissione Europea per il controllo dell'Afta (EUFMD Commission). È autrice di 96 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali.



Uriel Dan Kitron, invece, è nato a Gerusalemme, si laurea in biologia alla Hebrew University nel 1975. Consegue il PhD presso il presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Ecologia, Parassitologia dell’Università della California, nel 1981. Frequenta il Master of Public Health presso l’Università del Michigan nel 1982. Ricopre la posizione di ricercatore presso l’Università dell California e, successivamente, presso The Kuvin Centre for the Study of Infectious and Tropical Diseases, Hebrew University - Hadassah Medical School, Jerusalem. Si aggiudica il Takemi Fellow in International Health, Harvard School of Public Health, Boston (1985 – 1986). Dal 1986 al 2008 insegna e conduce ricerche nel campo delle malattie trasmissibili e delle zoonosi press il College of Veterinary Medicine della University of Illinois at Urbana – Champaign. Dal 2008 al 2017 è Direttore del Department of Environmental Studies, Emory University, Atlanta. Attualmente ricopre la posizione di Goodrich C. White Professor presso lo stesso dipartimento e presso la Rollins School of Public Health.