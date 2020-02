Nuova illuminazione a Mirafiori Nord per risparmiare energia, il Comune: "Entro fine anno"

Un nuovo sistema di illuminazione a Mirafiori Nord per abbassare i consumi. È la richiesta del consigliere della Circoscrizione 2 Claudio Monaco (Moderati) per risparmiare energia e contenere l’impatto ambientale in quattro zone specifiche: via Pertinace (da via Nallino a via Don Grazioli), via Don Grazioli (da corso Orbassano a corso Siracusa), via Dandolo (da piazza Omero a corso Siracusa) e via Fatebenefratelli (da via Nallino a via Dandolo).

“Gli attuali punti luce – spiega Monaco in un’interpellanza discussa in consiglio – risalgono agli anni ‘60 e sono da considerare vetusti. Inoltre, essendo molto distanti tra loro, non garantiscono un adeguato comfort visivo per percorrere le strade e i marciapiedi in sicurezza”.

“Entro la fine del 2020 – ha risposto l’assessore comunale all’ambiente Alberto Unia – si interverrà alla sostituzioni degli attuali lampioni con lampade di ultima generazione sperimentate da Iren”. L’illuminazione in serie dell’attuale impianto, infatti, non permetterebbe l’installazione di Led, come invece realizzato nelle vie limitrofe. Ora la speranza dei cittadini è che le tempistiche annunciate vengano mantenute, e che, per il prossimo dicembre, si abbiano già dei nuovi lampioni nel quartiere.