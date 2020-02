La programmazione del Teatro Regio

STAGIONE D’OPERA • “NABUCCO”: UN NUOVO ALLESTIMENTO PER IL CAPOLAVORO VERDIANO. DIRIGE DONATO RENZETTI, REGIA DI ANDREA CIGNI

Dal 12 fino al 22 febbraio è in scena al Teatro Regio il capolavoro indiscusso del melodramma risorgimentale: NABUCCO di Giuseppe Verdi. Alla guida dell’Orchestra del Teatro Regio il maestro Donato Renzetti, una delle più celebri bacchette a livello mondiale. Altro grande protagonista è il Coro del Regio, cui sono dedicate le pagine più belle e conosciute dell’opera, istruito da Andrea Secchi. Il nuovo allestimento del Teatro Regio, realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, affida la regia ad Andrea Cigni, affermato regista toscano, con le scene di Dario Gessati, i costumi di Tommaso Lagattolla e le luci di Fiammetta Baldiserri.

Nel corso delle dieci recite, nel ruolo del titolo si alternano i baritoni Giovanni Meoni, Leo Nucci e Damiano Salerno; in quello di Abigaille, Csilla Boross e Tatiana Melnychenko (il soprano Saioa Hernández ha dovuto infatti rinunciare alla produzione a causa del perdurare di una indisposizione); Ismaele sarà il tenore Ştefan Pop, in alternanza con Robert Watson); nella parte di Zaccaria, i bassi Riccardo Zanellato e Rubén Amoretti, mentre come Fenena troviamo i mezzosoprani Enkelejda Shkosa e Agostina Smimmero. Completano il cast Romano Dal Zovo (il gran sacerdote), Enzo Peroni (Abdallo) e Sarah Baratta (Anna). La produzione di Nabucco si avvale del contributo di Reale Mutua, Socio Fondatore del Teatro Regio dal 2012.

Nabucco sarà trasmesso in diretta radiofonica questa sera, mercoledì 12 febbraio ore 20 da Rai Radio 3, a cura di Susanna Franchi.

IL REGIO IN PIEMONTE • AL TEATRO ALFIERI DI ASTI, CONCERTO DEL CORO DI VOCI BIANCHE DEL REGIO E DEL CONSERVATORIO

Sabato 15 febbraio ore 21, al Teatro Alfieri di Asti, il Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” diretto da Claudio Fenoglio (anche maestro al pianoforte) propone musiche di Bizet, Mozart, Offenbach, Puccini, Verdi, Fauré, Sarasola, Hindemith, Rachmaninoff, Vaughan Williams e Rutter. Posti a € 20 e 16 in vendita al Teatro Alfieri - Tel. 0141.3990.57/40; info: Circolo Filarmonico Astigiano - Tel. 346.5761400 e 348.4712443 - www.filarmonicoastigiano.it

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 14, martedì 18 e giovedì 20 febbraio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti, durata: 90 minuti. Sabato 15 febbraio sono previste quattro visite alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

REGIOSHOP • GADGET, SOUVENIR, LIBRI E DVD IN VENDITA DURANTE GLI SPETTACOLI E I CONCERTI

Il Teatro Regio ha il suo punto vendita dedicato agli amanti dell’opera e della musica, il RegioShop. Tantissimi gadget, souvenir, libri, dvd e, soprattutto, i primi prodotti personalizzati del Regio con le illustrazioni di Sara Rambaldi: block-notes, gomme, matite, magneti in plexiglas e in vetro, segnalibri in legno e magnetici, lampade copri-bicchiere, agende, shopper. Oggetti, da regalare e regalarsi, che andranno a crescere e diventeranno presto una “raccolta”. Il RegioShop è nel Foyer di ingresso del Teatro ed è aperto in occasione di spettacoli e concerti.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA BIGLIETTI PER TUTTI I TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady. I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura, i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it. La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA ABBONAMENTI A 5 e 3 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio e su www.teatroregio.torino.it sono in vendita gli abbonamenti a scelta a 5 spettacoli e l’abbonamento Giovani a 3 spettacoli, riservato agli under 30.

I CONCERTI 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER I CONCERTI DELLA STAGIONE SINFONICA

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 6 concerti della nuova Stagione, in programma fino al 30 maggio.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 5 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: La bohème, i ragazzi e l’amore, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16; un'ora prima degli spettacoli