A Parella, aperto il bando per le bocciofile di via Carrera e corso Telesio

Si aprono nuovi scenari per le bocciofile di Via Carrera 176 e di Corso Telesio 123/a, in borgata Parella: la Circoscrizione 4, infatti, ha aperto il bando per la ricerca di un gestore in convenzione per entrambe, con la finalità di promuovere e potenziare le attività sportive, sociali e aggregative destinate in particolare a cittadini, scuole e servizi sociali.

La struttura di Via Carrera, in particolare, è dotata di otto campi da bocce illuminati, un fabbricato con sala ricreativa, una cucina, ufficio e servizi igienici, un magazzino e alcune tettoie, mentre quella di Corso Telesio conta di tre campi da bocce non illuminati, un basso fabbricato con tre sale polivalenti, un magazzino e due tettoie.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre il 9 marzo 2020 (ore 12) all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 4 (orario dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00); potranno partecipare al bando società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, enti non commerciali ed associazioni senza fini di lucro.

Per informazioni: www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1