Torino e la sua provincia alle principali fiere turistiche internazionali

Promuovere le eccellenze di Torino e del suo territorio provinciale. E’ questo l’obiettivo che porta Turismo Torino e Provincia ad essere presente alle principali fiere turistiche internazionali con la Regione Piemonte.

Dopo aver iniziato la stagione fieristica con il principale evento del mercato spagnolo - Fitur Madrid dal 22 al 26 gennaio – e con la BIT di Milano (9-11/02) dove la Regione Piemonte ha fatto il suo ritorno dopo 6 anni di assenza, l’ATL sarà all' ITB di Berlino ( dal 4 all’8 marzo ) - una delle più prestigiose fiere business-to-business, aperta anche al pubblico gli ultimi due giorni – e alla MITT di Mosca ( dal 17 al 19 marzo ), la principale fiera internazionale di viaggi e turismo in Russia. Sia la Germania che la Russia sono due mercati di notevole importanza per la promozione delle eccellenze di Torino e di tutto il territorio provinciale.

Tra febbraio e maggio, invece, particolare attenzione viene data alla promozione del territorio come destinazione di Turismo Outdoor partecipando a tre importanti appuntamenti fieristici dedicati agli amanti del turismo all’aria aperta. I viaggi “green” – come confermano i dati dell'Osservatorio del Turismo Outdoor 2019 - sono una tendenza in crescita e l'Italia è il territorio ideale per queste esperienze che siano lunghe e silenziose passeggiate, abbracciando la tendenza del turismo lento, o attività all’aria aperta adrenaliniche come la mountain bike.

A tal fine, si inizia, dal 19 al 23 febbraio , con la fiera Free di Monaco di Baviera, la più grande manifestazione della Baviera sul turismo per famiglie, del tempo libero ed all’aria aperta; si svolge a Monaco dal 1970 e vi partecipano più di 1.300 espositori tra i più eterogenei: associazioni e istituzioni per il turismo, T.O. e A.d.v., operatori di wellness e spa, barche e sport sull’acqua, caravan, camping, biciclette ed ogni genere di sport all’aria aperta, ma anche hotels e ricettività in appartamenti, ecc…

L’occasione è ghiotta per presentare ­– accanto ai Consorzi dell'Alta Val Susa e Chisone (Fortur Sauze, Via Lattea e Bardonecchia) le proposte di Via Lattea e Val Susa Bike&Walk Experience, la rete promossa dalle Unione Montane dei comuni della Via Lattea e della Val Susa oltre che il nuovo materiale "TREKKING" che descrive e promuove i quattro principali itinerari escursionistici dell'Alta Val Susa e Chisone ovvero il Glorioso Rimpatrio Valdese, il Sentiero Balcone, il Tour dello Chaberton e il Tour d'Ambin.

Dal 20 al 23 marzo sarà la volta del Salon du Randonneur (Salone dell’escursionismo) di Lione, la fiera tematica dedicata a tutti i professionisti dell’escursionismo in estate come in inverno. Durante la fiera verrà presentato il nuovo materiale "MTB" dedicato ad Alta Val Susa e Chisone che evidenzia decine di percorsi per MTB e E-MTB e che descrive dettagliatamente i 10 highlights della valle come il Colle Sommellier o la Strada dell'Assietta. Presenti anche i Consorzi dell'Alta Val Susa e Chisone (Fortur Sauze, Via Lattea e Bardonecchia).

Dal 30 aprile al 3 maggio , l’ATL sarà presente all’Outdoor Festival 06 a Cannes, quattro intere giornate dedicate agli sport outdoor in Costa Azzurra.

Evento organizzato grazie al PITEM MITO di cui la Regione Piemonte è partner e che nel 2021 si terrà in Piemonte. La fiera di Cannes vedrà invece come protagonista il calendario estivo “ROAD BIKE” delle strade chiuse al traffico veicolare, delle Sfide al Campione e dei grandi eventi ciclistici tra cui la tappa Alba-Sestriere del Giro d'Italia (30 maggio) che incoronerà il vincitore.

In tutti gli appuntamenti si parlerà di "OFFROAD", uno dei prodotti turistici di punta di Alta Val Susa e Chisone dove la fitta rete di strade militari in quota, come la Strada dell’Assietta o il Colle del Sommelier, offre un’opportunità unica di viaggio molto apprezzata dai rider italiani, tedeschi, svizzeri, austriaci e francesi.