Ospedale di Rivoli, al via i lavori del 4° piano

Partiranno nelle prossime settimane i lavori per la sistemazione del quarto piano dell’ospedale di Rivoli. La gara d’appalto si è conclusa nei giorni scorsi ed è stata aggiudicata al raggruppamento d’impresa costituito da Mit Srl ed Editel Spa. Il cantiere avrà all’incirca la durata di un anno e dunque si concluderà nella primavera del 2021.

I lavori riguardano l’ala sud del quarto piano dell’ospedale, un’area di 1.500 metri quadrati che è rimasta a rustico dalla costruzione dell’ospedale, avvenuta negli anni ’70, e che dunque finora non è mai stata utilizzata per attività sanitarie. Ora potrà essere messa a disposizione di pazienti e operatori.

Si tratta quindi di un’opera, voluta dall’attuale direzione generale dell’Asl To3, necessaria nell’ottica di un miglior utilizzo degli spazi, del miglioramento dei percorsi di cura e della razionalizzazione delle risorse. L’importo complessivo, 1 milione e 593mila euro, non prevede nuovi stanziamenti da parte dell’Asl ma è interamente coperto attraverso l’utilizzo degli utili del bilancio 2017.

L’ala sud del quarto piano diventerà un nuovo spazio ambulatoriale. Ospiterà infatti gli ambulatori di Cardiologia, che oggi si trovano al primo piano dell’ospedale, e di Recupero e Rieducazione funzionale (Rrf), attualmente nella sede di via Piave.

Questo doppio spostamento delle attività permetterà di avere su un unico piano dell’ospedale di Rivoli tutti i servizi di Cardiologia, dato che al quarto piano già si trovano il reparto, l’emodinamica e l’Unità intensiva. Allo stesso tempo, costituisce un passo importante nel percorso di sistemazione e ricollocazione di tutti i servizi oggi erogati in via Piave, una struttura ormai non più adeguata e che dunque sarà progressivamente svuotata, come previsto da tempo dal piano sottoscritto dall’Asl To3 e dal Comune di Rivoli. Parallelamente è in corso la gara per l’assegnazione dei lavori all’ex mensa Elcat, che ospiterà i servizi di Salute mentale, oggi in via Piave, e di Patologie delle dipendenze, che ora sono in corso Francia.

“I lavori al quarto piano dell’ospedale di Rivoli rivestono grande importanza per l’attività dell’Asl e per i cittadini, innanzitutto perché si sistema finalmente un’area che non è mai stata utilizzata fin dalla costruzione dell’edificio, mettendola a disposizione di tutti – sottolinea il Direttore generale dell’Asl To3 Flavio Boraso -. Si tratta poi di un passaggio fondamentale nell’operazione di ricollocazione dei servizi di via Piave, che non solo saranno tutti garantiti e mantenuti, ma saranno offerti in spazi più adeguati sia alle esigenze dei pazienti che degli operatori”.