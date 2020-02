"Non siamo vittime ma combattenti": a Torino flash mob contro la violenza sulle donne

"Senza paura sei molto più bella". "Non siamo vittime ma combattenti". "I panni sporchi non si lavano in famiglia". "Chi un giorno si è alzato e non è più tornato".

Sono queste alcune delle frasi - elaborate dall'associazione "Le cuoche di Palermo" - scritte sui teli del flash mob contro la violenza sulle donne, che si è svolto oggi pomeriggio in piazza Castello a Torino. Un'iniziativa in occasione del One Billion Rising, il movimento nato dall'impegno dell'attivista Eve Ensler contro gli abusi sul genere femminile. Protagonisti dei due flash mob donne e uomini disabili, della cooperativa "Il sogno di una cosa", insieme ai ballerini professionisti dell'associazione culturale Mac.