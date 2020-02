Torna l'appuntamento con coriandoli e scherzi: è l'antico carnevale del Balon 2020 [FOTO]

Torna la voglia di scherzi e coriandoli nel cuore della città. E' l'Antico carnevale del Balon 2020, con tanto di concorso per i gruppi di rievocazione storica. L'evento è organizzato da Associazione Commercianti Balon con il supporto di Magma Marketing, in collaborazione con Famija Turineisa - Associazione Culturale “Due Fiumi” – Go Art Factory – Stramercatino – Piemontestoria – Sermig – Cottolengo. Sponsor dell’evento: Royal Enfield – Café Racer Shop Chivasso e il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino e Circoscrizione 7.

L’obiettivo è quello di portare la Storia al centro dell’attenzione del pubblico che tipicamente frequenta il luogo dove essa rivive ogni settimana negli oggetti che riprendono vita grazie al mercato del vintage e dell'antiquariato del Balon del sabato e Gran Balon della seconda domenica del mese.

Si vuole dare all'evento, durante il periodo carnevalesco, un taglio decisamente storico e tradizionale, dai gusti semplici e caratteristici, ma con una formula nuova che spinga i torinesi ad avvicinarsi ad una manifestazione che li faccia sentire parte attiva e partecipe della Città. La nostra zona è tra le più caratteristiche di Torino ed è riconosciuta come riferimento di polo storico che preserva le tradizioni della città.

Ecco perché proprio qui la Festa dei Gruppi Storici all’intero del Carnevale del Balon; una zona dai così spiccati legami con le tradizioni del passato, al fine di far diventare questo evento un appuntamento fisso della Città di Torino in pieno rilancio turistico.

Il programma prende il via giovedì 27 febbraio alle 18.30. In circoscrizione 7 si celebrerà l'Investitura della Rusnenta – la maschera del Balon - da parte di Gianduja e Giacometta (famija turineisa). Presiedono il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri e la giunta.

Di seguito, il programma dei giorni successivi

VENERDI 28/02:

h. 13,45 SCUOLA PARINI

La Rusnenta, Gianduja e Giacometta incontrano i bambini.

h. 14,15 Sfilata delle maschere e dei bambini accompagnati dalla banda della polizia municipale tra le vie adiacenti la scuola. Questa terminerà al giardino Madre Teresa di Calcutta (promozione carnevale invitando tutti i bambini delle scuole del territorio a fare la presfilata iniziale durante il giorno del Carnevale).

SABATO 29/02:

h. 11.30 Mercato BALON fronte SERMIG - SFILATA

La Rusnenta insieme a Gianduja e alla Giacometta, accompagnati dalla Banda della Polizia Municipale e dalla Famija Turineisa, con delegazione dell’Associazione Commercianti Balon - sfilata lungo le vie del mercato del Balon e di Porta Palazzo verso il Municipio della Città di Torino.

Sotto il Municipio si unirà al corteo carnevalesco anche il gruppo storico Pietro Micca.

Storico rito della consegna delle chiavi della città da parte della Sindaca Chiara Appendino.

- DOMENICA 1 MARZO -

h.09.30 APERTURA MERCATO STRAORDINARIO DEL BALON

Antiquariato, Vintage, collezionismo e artigianato

h.11.30 PRESFILATA – fronte Sermig

Gianduja, Giacometta e la Rusnenta con delegazione dei bambini del Sermig, del Cottolengo e delle Scuole della circoscrizione 7. A seguito ci sarà la Banda Musicale Salus e il Gruppo di Majorette e Sbandieratori di Orbassano.

Terminata la sfilata completa tra le vie del Balon (via Borgo Dora, Via Lanino, Via Cottolengo e Via Mameli) tutto il gruppo si ritroverà sul palco centrale (slargo centrale di Via Borgo Dora) dove verranno presentate le maschere al borgo e una delegazione di bambini del Sermig e del cottolengo lancerà un messaggio di Pace.

h. 13.00 alle 14.30 ESIBIZIONI dei Gruppi di Rievocazione Storica.

I gruppi di rievocazione storica gareggeranno per il Premio alla “miglior esibizione” e si esibiranno in diversi punti del mercato.

Troveremo spettacoli di danza, lotta, scherma, manovre militari, sbandieratori ecc.

h. 15.00 SFILATA del Concorso Gruppi di Rievocazione Storica

Tutti i gruppi di rievocazione storica si raduneranno all'interno del Cortile del Maglio e si incolonneranno per la parata finale.

A partire dal Sermig – Arsenale della Pace, salendo per Via Borgo Dora, Via Lanino, Via Cottolengo e Via Mameli.

A metà percorso (davanti al palco centrale) saranno presentati uno ad uno dalla speaker dell’evento, Marina Garau, con la canzone da loro scelta come sottofondo.

Sempre sul palco centrale la Giuria valuterà tutti i gruppi partecipanti sotto diversi aspetti: dalla costumistica alla interpretazione durante l’esibizione.

A fine percorso da Via Mameli, tutto il cordone dei gruppi si radunerà sotto il palco centrale per assistere alla proclamazione dei vincitori.

La Giuria sarà così composta:

Milo Julini – storico

Daniela Piazza – Presidente della Famija Turineisa

Claudine Vincent – stilista, Direttrice dell’Accademia Italiana di Moda e Couture

h. 16 PREMIAZIONI

La giuria decreterà il vincitore che verrà annunciato dal palco centrale. Sarà consegnato il primo premio della terza edizione del concorso per gruppi di rievocazione storica.

h.17 BALLO FINALE

Gran ballo finale dove il pubblico si unirà ai gruppi di rievocazione storica in una sorta di ballo collettivo colorato e pittoresco.

EVENTI COLLATERALI

TOCCA COLOR

h.11 – 15 Palco centrale slargo centrale di Via Borgo Dora.

Ogni colore storicamente è soggetto, nella nostra cultura, di un riferimento convenzionale: bianco purezza, rosso amore, nero sventura, verde natura, arancio energia, viola penitenza.

Quale luogo meglio del Balon a Carnevale può offrirci l’occasione e la possibilità di incontrare i colori?

Partendo da queste premesse l’Associazione Culturale Due Fiumi, insieme all’Associazione Commercianti Balon propone:

1. UNA MOSTRA DI OGGETTI e VESTITI “COLORATI”, scelti tra quelli esposti dagli antiquari e rigattieri del Borgo, ai quali saranno dedicate LETTURE DI POESIE.

2. Una performance del “POETA ESPRESSO” che vi regalerà in modo estemporaneo i suoi versi personalizzati al colore preferito che voi passanti gli indicherete.

3. UN CONCORSO FOTOGRAFICO (gratuito) Il pubblico è invitato a mandare all’indirizzo: duefiumi.asscult@gmail.com entro il 15 febbraio la foto dedicata a un “colore” particolarmente caro e significativo con un pensiero, una breve didascalia, che ne indichi e motivi la storia e il legame affettivo. Una giuria composta dai membri dell’Associazione culturale Due Fiumi sceglierà le immagini-racconto ritenute più significative.

Premiazione: saranno premiati i primi 3 classificati, a tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione.

MURALES ASILO MARIA TERESA

Il Movimento artistico GoArtFactory fondato dall’artista e scrittore Osvaldo Neirotti e dal compositore e direttore d’orchestra Giorgio Bolognese è sempre attento ai propri artisti e ai temi della società.

A volte sono temi delicati e legati a problematiche di ogni forma e genere, altre volte si ispirano a eventi molto più goliardici, ma in tutti questi aspetti il movimento non dimentica di portare l’Arte in Mezzo alla Gente.

In occasione del carnevale che esprime da sempre la festa delle maschere e delle tradizioni popolari, due artisti di GoArtFactory apriranno i lavori artistici per rendere uniche le pareti dell’asilo di via Mameli, sarà proprio l’occasione del 29 febbraio a vedere all’opera Fabiana Macaluso e Chiuto.

Il cancello della scuola dell'infanzia Maria Teresa sarà il primo intervento, sarà la prima apertura che ci farà dire “Ciao Mondo”.

Le opere realizzate e donate all'asilo da parte della Circoscrizione 7, associazione commercianti Balon e GoArtFactory, saranno le prime di una serie di dipinti su tutta la facciata della scuola per renderla colorata ed accogliente dall'esterno come già lo è all'interno.

Durante la manifestazione sarà presente il Club Fiat Topolino Torino che saranno presenti alla manifestazione





ELENCO GRUPPI STORICI

- OKELUM – Età del Ferro – Celti

- VENTAGLIO D’ARGENTO – XVIII-XIX Secolo

- GRUPPO STORICO 2194 – II Guerra Mondiale

- DIPARTIMENTO DELLA DORA – Napoleone Bonaparte

- GRUPPO STORICO MILITARE CARLO EMANUELE II – XVII Secolo

- CONTE OCCELLI – XVII – XVIII Secolo

- SBANDIERATORI DEL CIGNO NERO – Medioevo

- BALASTORIE – Primo Novecento

- NOBILTA’ SABAUDA –XIX Secolo

- LA CERCHIA – XVIII Secolo

- CISALPINA COHORS PRETORIA – Epoca Impero Romano