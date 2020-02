Si denuda e fa i bisogni davanti a mamme e bimbi alla Torri Palatine: denunciato

Dopo essersi quasi completamente denudato, ha fatto i bisogni nel parco archeologico delle Torri Palatine davanti a mamme e bambini. Per questo un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale per atti osceni in luogo pubblico.

Ieri mattina gli agenti in borghese hanno notato una persona che, avvicinatosi alla cancellata che delimita il perimetro del parco e noncurante del passaggio delle persone, si è quasi del tutto denudato e ha espletato necessità fisiologiche all’aperto. Gli Agenti sono intervenuti e, alla richiesta dei documenti, l'uomo ha opposto resistenza, tentando di fuggire.

Fermato, risultando privo di carta d'identità, è stato accompagnato presso il Comando di via Bologna 74 ove è stato sottoposto a controlli. Dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di F.W., 30enne richiedente asilo di origine sudanese. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale.