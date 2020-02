Le paillettes, gli elmi, le armature, le piume: Annamode "canta" alla Mole i costumi del cinema [FOTO]

Si apre all'interno della Mole Antonelliana la grandiosa mostra " Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood ": 100 costumi per 40 film firmati dalla celebre sartoria romana, in un innovativo percorso di visita allestito lungo i 280 metri della rampa che attornia la Sala del Tempio.

"Se non puoi essere un'opera d'arte, allora indossala". Così recitava, in un celebre motto, il più grande esteta mai esistito, Oscar Wilde, predicando l'edonismo e la bellezza come i più alti ideali della felicità terrena. Ed è di questa poetica che il Museo del Cinema di Torino ha deciso - letteralmente - di vestirsi per inaugurare al meglio l'anno dedicato dalla città alla Settima Musa.

Ma non solo: chi attraversa la rampa può vivere in modo interattivo la preziosità dei capi di sartoria attraverso pannelli multimediali e componenti tattili, per un'esperienza immersiva a 360°.

"La sfida era allestire la mostra rivoluzionando completamente lo spazio - ha spiegato la curatrice Elisabetta Bruscolini -, e il risultato ripaga i nostri sforzi. Siamo partiti dalla bellezza intrinseca del costume per arrivare all'attore e al film di riferimento. In alcuni casi abbiamo proprio voluto riproporre il processo di vestizione, per mostrare al pubblico cosa c'è sotto alcuni abiti particolarmente elaborati".

"È un percorso espositivo visionario - ha continuato -, concepito per stupire e divertire, in sono messe in scena le opere più rappresentative di una grande sartoria italiana, fondata da due donne coraggiose, che da settant'anni, a fianco dei costumisti contribuisce a creare la magia del cinema, trasformando gli attori in personaggi. I pezzi esposti e i loro dettagli raccontano il talento, la creatività e la sapienza artigianale di un atelier che si è trasformato in impresa mantenendo inalterate la passione e la cura che hanno reso il Made in Italy famoso nel mondo".