Aperto il concorso "Panchine in musica" per decorare le sedute del parco Palatucci

La Circoscrizione 2, in collaborazione con il Comitato "Mi Fido di te Palatucci", ha dato il via al concorso "Panchine in musica", per la decorazione delle panchine presenti nel parco a tema musicale.

L'iniziativa era stata proposta nell'aprile 2019 per la riqualifica dell’area verde di corso Salvemini, cui i cittadini da tempo lavorano. Da qualche giorno è online la domanda di partecipazione (http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5631). Come indicato nei requisiti, l'opera realizzata dovrà sapersi relazionare con il quartiere ed essere "espressione della contemporaneità".

Possono partecipare tutti i cittadini interessati, proponendo progetti individuali o di gruppo, fino a un massimo di tre persone. Ognuno può presentare una sola domanda e, iscrivendosi, accetta di cedere la proprietà dell'opera alla Città di Torino. La scadenza è fissata alle ore 12 di venerdì 28 febbraio.

I concorrenti ammessi realizzeranno la propria opera nella giornata di domenica 22 marzo. La premiazione avverrà invece il 29, con un evento pubblico al Palatucci, dalle ore 11.