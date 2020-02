Rivalta, in arrivo il bonus per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale

Si potranno presentare da lunedì 2 marzo a Rivalta le domande per chiedere il

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti del trasporto pubblico locale.

Il bonus è riservato ai cittadini rivaltesi residenti a Rivalta almeno dal 1° settembre 2019, in possesso di ISEE fino a 45mila €. Il bonus mira a incentivare i trasporti sostenibili nei tragitti casa-lavoro-scuola e, in generale, ad aumentare l’uso dei mezzi pubblici per ridurre il traffico privato, diminuendo l’impatto ambientale in un’area -quella torineseinteressata dai monitoraggi della qualità dell’aria e da conseguenti limitazioni alla circolazione.

Saranno rimborsate le spese per gli abbonamenti annuali e mensili da almeno 5 mensilità per le tratte urbane, urbane + suburbane e suburbane.

Il bonus sarà progressivo ed erogato sulla base dell’ISEE. Con ISEE fino a 25mila € il rimborso sarà del 45% del costo sostenuto, fino a un massimo di 115 €. Con ISEE da 25mila a 45mila euro il rimborso sarà del 35%, fino a un massimo di 90 €.

Il termine per presentare le domande è il 14 settembre 2020.

Per informazioni contattare l’Ufficio Politiche Sociali al n° 011- 90.45.532.

La modulistica è in distribuzione all’URP del Comune.