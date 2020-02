San Salvario, nuovo cambio di dirigenza alla Manzoni

Nuovo cambio di dirigenza per la scuola di San Salvario, la Manzoni di corso Marconi. L’attuale dirigente Elisabetta Tundo ha lasciato l’istituto comprensivo e l’Ufficio Scolastico Regionale ha aperto una chiamata, che scadeva ieri a mezzanotte, per trovare un sostituto “temporaneo” fino al 31 agosto. L’assegnazione dell’incarico di ruolo sarà possibile solo dal 1° settembre 2020

“Speriamo – scrivono in una nota congiunta i genitori del Consiglio di Istituto della Manzoni – di potere al più presto avere certezza su chi prenderà in mano la scuola nell’immediato futuro”. “Ci impegniamo – aggiungono – a fare per nostro meglio affinché l’impatto di questo avvicendamento sulla vita della scuola sia il meno problematico possibile”.

Si tratta dell’ennesimo cambio alla guida della Manzoni, nel giro di pochi anni. In passato i genitori hanno più volte denunciato come la mancanza di un preside stabile penalizzasse la continuità di guida didattica, così come le iscrizioni all’istituto. Diversi mamme e papà, non avendo un interlocutore diretto con cui confrontarsi, hanno preferito dirottare i figli verso le vicine elementari Tommaseo e medie Nievo.