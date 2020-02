Incendi nei boschi di Val di Susa e nel Canavese: carabinieri forestali indagano su episodi seriali

"Sono in corso le indagini sugli incendi seriali che avvengono sempre nelle stesse zone, in Val di Susa e nel Canavese, con le fiamme che normalmente sono causate dall'azione dell'uomo, quasi sempre si tratta di eventi dolosi". È quanto affermato dal comandante del gruppo carabinieri forestali di Torino, Carlo Ferrucci, che stamattina ha presentato alla stampa l'attività svolta nel 2019. "Chi provoca gli incendi - spiega Ferrucci - lo fa per diversi motivi, come ad esempio il rinnovo del pascolo, ma un terreno bruciato può anche favorire la raccolta di funghi e lumache".

Durante l'attività sono stati eseguiti circa 1.100 controlli con 275 sanzioni elevate per l'accensione dei fuochi, per un totale di oltre 75 mila euro, a cui si aggiunge la denuncia di 32 persone per incendi boschivi dolosi e colposi.

Riguardo agli illeciti edilizi, urbanistici e paesaggistici commessi ai danni di aree vincolate, con circa 16 mila controlli che hanno portato alla denuncia di circa 200 persone.

Nell'ambito della tutela della flora e della fauna sono stati oltre 4 mila i controlli su attività di contrasto al bracconaggio, che ha portato alla denuncia di 71 persone. Oltre 4 mila, invece, i controlli sullo smaltimento dei rifiuti, che hanno portato alla denuncia di 308 persone.

Riguardo al pericolo valanghe, sono stati effettuati circa 1.200 rilievi di primo livello, 215 rilievi itineranti ed emessi 164 bollettini giornalieri di pericolo. Complessivamente l'intera attività ha portato a 48.414 controlli, 2.302 illeciti amministrativi contestati pari a 10 milioni di euro. I sequestri amministravi sono stati 63, con 833 illeciti penali. Le persone denunciate sono 909, con 181 sequestri penali e 5 arresti.