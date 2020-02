"Il Vescovo degli Ebrei", mercoledì 19 a Palazzo Lascaris

Mercoledì 19 febbraio, alle 17, il Consiglio regionale del Piemonte ospita la presentazione del volume "Il Vescovo degli Ebrei. Storia di una famiglia ebraica durante la Shoah" di Meir Polacco e Paola Fargion. L’evento, a cura dell'Istituto Storico Parri, si svolge nella sala Viglione di Palazzo Lascaris ed è patrocinato dal Comitato Resistenza e Costituzione. Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale, e di Dario Disegni, presidente della Comunità ebraica di Torino, gli autori dialogheranno con Silvia Girolami, docente e guida del Memoriale della Shoah di Milano.

“Il Vescovo degli ebrei”, pubblicato dalla casa editrice alessandrina puntoacapo nella collana “Le impronte - Le storie del territorio”, propone il racconto della famiglia Ancona e dell’ultimo rabbino della sinagoga di Acqui in fuga alla ricerca di salvezza durante gli anni della guerra. Una peregrinazione durata quasi due anni, iniziata ad Acqui Terme dopo l’8 settembre 1943 e terminata il 25 aprile 1945 a Stresa. Protetti e aiutati da un intero territorio e da tante persone che, in silenzio e con grande abnegazione, misero a rischio la propria vita, per salvare gli ebrei dalla furia nazista.

Ispirato a una storia reala e inedita, il romanzo di Paola Fargion e Meir Polacco si propone di far luce sul lato più nobile dell’essere umano, dove i valori di dignità, altruismo e coraggio prevalsero su morte, violenza e discriminazione nel momento più tragico e buio della storia del ‘900.