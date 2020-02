ll "Risiko" del credito: Intesa Sanpaolo mette gli occhi su Ubi, all'orizzonte una super-banca

Una "super-banca" all'orizzonte. E' quella che si staglia - dai confini torinesi e piemontesi, ma non solo - dopo la mossa che nella notte ha visto Intesa Sanpaolo definire l'offerta per acquisire la totalità delle azioni di Ubi Banca, istituto di credito che affonda le sue radici tra il Cuneese e la Lombardia. Il perfezionamento dell’operazione - atteso entro la fine di quest’anno e subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti e alle condizioni indicate nella predetta odierna comunicazione, che saranno ulteriormente dettagliate nel Documento di Offerta - permetterà al Gruppo risultante di rafforzare il supporto all’economia reale e sociale consolidando il proprio ruolo di prima banca italiana con quote di mercato di circa il 20% in tutti i principali settori di attività, accrescendo la creazione e distribuzione di valore con la realizzazione di importanti sinergie senza costi sociali e con la riduzione del profilo di rischio senza costi straordinari per gli azionisti.

"L'istituto che nascerà - commenta l'ad di Intesa, Carlo Messina - potrà essere un leader a livello europeo, con impieghi per 460 miliardi e un risparmio affidato dagli italiani pari a 1,1 trilioni di euro".



"Intesa Sanpaolo - si legge in una nota ufficiale diffusa nella notte - considera UBI Banca tra le migliori banche italiane, radicata nelle regioni italiane più dinamiche, con rilevanti risultati conseguiti grazie all’eccellente lavoro svolto dal CEO e dal management e con un valido Piano di Impresa, che nel Gruppo risultante dall’operazione possono trovare non solo continuità di realizzazione ma anche ulteriore valorizzazione. UBI Banca si contraddistingue per le affinità con Intesa Sanpaolo, in particolare per quanto concerne modello di business e valori aziendali, anche perché molte persone del management di UBI Banca hanno avuto un percorso professionale che in precedenza si è svolto nel Gruppo Intesa Sanpaolo".



Per prevenire il sorgere di situazioni rilevanti ai fini antitrust, l’operazione include un accordo vincolante sottoscritto da Intesa Sanpaolo con BPER Banca, che prevede la cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione (nell’ordine di 400-500 filiali) e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela, per un corrispettivo in denaro corrispondente al 55% del patrimonio del ramo. L’operazione include anche un accordo vincolante con UnipolSai Assicurazioni, che prevede la cessione per un corrispettivo in denaro di attività assicurative afferenti allo stesso ramo d’azienda.