Teatro Astra, fino a domenica l'Anima buona del Seuzan in scena

Una fiaba di ambientazione cinese scritta fra il 1938 e il 1940 dal drammaturgo tedesco. Una parabola antica e attuale, favola divertente e amara, irta di domande intorno al bene e al male, in cui Bertolt Brecht, ormai una rarità vederlo rappresentato in Italia, trasforma in epica e poesia i grandi movimenti della storia, della politica, dell’etica. Dominano in apertura e in chiusura le figure di tre Dei, in giro per il mondo a cercare un’anima buona, che dopo il disordine causato dal loro intervento, compiono una rapida ritirata verso l’alto. In mezzo, i destini incrociati della generosa prostituta Shen-Tè, prescelta dagli Dei come esempio di bontà, e del cinico cugino Shui-Tà, suo spietato alter ego.