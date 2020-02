"Work" di Claudio Stellato a Torino e Venaria Reale tra danza, circo, musica e arti visive

Negli ultimi eventi di febbraio la FLIC Scuola di Circo ha il piacere di presentare lo spettacolo “Work”, nuova creazione ideata da Claudio Stellato con in scena Joris Baltz, Oscar De Nova De La Fuente, Mathieu Delangle e Nathalie Maufroy.

“Work” viene presentato in anteprima domenica 23 febbraio allo Spazio FLIC di Torino, in un evento che prevede la partecipazione di un pubblico ristretto e in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Lunedì 24 febbraio viene presentato ufficialmente in prima nazionale nel capiente Teatro Concordia di Venaria Reale e all’interno di Cité 2020, VII Rassegna Internazionale di Circo a Teatro ideata e diretta dalla FLIC, in collaborazione con Fondazione Via Maestra, Teatro Concordia e Fondazione Piemonte dal Vivo, con il contributo del Mibac e della Regione Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino e della Città di Venaria Reale.

Al Teatro Concordia l’appuntamento avrà inizio alle ore 20 nell’ampio e accogliente foyer del teatro con la possibilità di fare un’apericena, a cura del bar del teatro, e di assistere a performance degli allievi della FLIC, create ad hoc per l’occasione con la regia del direttore artistico Stevie Boyd e di altri docenti della scuola. Esibizioni singole, a coppie e di gruppo attraverso le quali il pubblico potrà ammirare la qualità tecnica e recitativa acquisita da numerosi giovani artisti provenienti da 22 diverse nazioni del mondo.

I ticket di ingresso sono di euro 12,00 l’intero ed euro 8 il ridotto per la replica del 23 febbraio, di euro 13,00 l’intero e euro 10,00 il ridotto per la replica del 24 febbraio. Si possono prenotare telefonicamente allo 011530217 e quelli del 24 febbraio a Venaria si possono ascuistare online su vivaticket.it al seguente link bit.ly/WORK_Prevendite

Lo spettacolo

Lo spettacolo è adatto a un pubblico a partire dai 7 anni di età. “Work” porta in scena chiodi, legno, vernice, alcuni strumenti e gesti quotidiani che sembrano poco importanti, rivisitati e trasformati in un fantastico laboratorio fai-da-te.