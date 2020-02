Preioni e Cerutti (Lega): "Tolleranza zero: via le borse di studio agli universitari coinvolti in atti violenti"

“Difendiamo il diritto allo studio delle persone meritevoli, per questo il Gruppo regionale della Lega ha presentato un Ordine del giorno, per togliere le borse di studio agli studenti universitari protagonisti di gravi atti di violenza come quelli compiuti nei giorni scorsi”: così in una nota congiunta Alberto Preioni e Andrea Cerutti, Presidente e Vicepresidente Gruppo Lega Salvini Piemonte, sull’Ordine del giorno presentato dal Gruppo Lega Salvini al fine di revocare i benefici economici regionali agli studenti violenti.

Un Odg che fa seguito a diversi episodi di atti incresciosi da parte di un gruppo di studenti facinorosi accaduti nell’ateneo piemontese nei giorni scorsi. “Il nostro non è un intervento punitivo o repressivo, bensì di buon senso e giustizia sociale. La nostra è la volontà di tutelare e aiutare gli studenti meritevoli".

"E’ inammissibile che i soldi dei piemontesi vengano destinati anche a coloro che mettono a ferro e fuoco l’università. Chi si permette di fare guerriglia urbana deve essere isolato. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine”.