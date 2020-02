Circoscrizione 2: “Manteniamo vigili urbani e uffici nella stessa sede a Mirafiori Sud”

I residenti di Mirafiori Sud sul piede di guerra contro il trasferimento della polizia municipale dalla sede di via Morandi 10. Erano circa 200 i partecipanti alla commissione di ieri sera in Circoscrizione 2, che ha visto per la prima volta confrontarsi sul tema la presidente Luisa Bernardini, l’assessore al patrimonio Antonino Iaria e il comandante dei civich torinesi Emanuele Bezzon. Lo spostamento prevederebbe l’unificazione delle due stazioni di polizia della circoscrizione, accorpandole in quella di via Pinchia. Ma la richiesta degli abitanti rimane una: non lasciare il territorio di Mirafiori sguarnito di un avamposto di sicurezza.

“Via Morandi va chiusa per ragioni tecniche, i costi di manutenzione sono diventati troppo alti – ha chiarito Iaria –. La prima proposta dell’amministrazione era stata quella di trasferire i vigili in strada Comunale di Mirafiori 7 [dove risiedono gli uffici circoscrizionali, ndr], ma non è stata accettata. La seconda opzione, il trasloco in via Pinchia, permetterebbe di efficientare il servizio: meno personale in sede, più controllo sul territorio. Una modalità che gioverebbe anche alla gestione del patrimonio della Città”.

Una prospettiva, quella del trasferimento, che si era per la prima volta manifestata l’estate scorsa, durante una visita della sindaca Chiara Appendino alla stazione di via Pinchia. “Le dissi – ha ricordato Bezzon – che per me la soluzione migliore sarebbe stata quella di riunire tutti i vigili del territorio in strada Comune di Mirafiori, perché, confrontando i due territori, mi sembrava più ragionevole lasciare scoperta Santa Rita, dato che può contare su altri servizi. Non ho nemmeno fatto in tempo a finire il ragionamento che qui è partita subito una raccolta firme da parte dei sindacati che non volevano la chiusura degli uffici circoscrizionali”.

“Ricordiamo – ha concluso – che il cambiamento della sede fisica non implica l’abbandono del quartiere da parte dei vigili. La percezione della sicurezza deve basarsi sulle pattuglie in strada, non sulla posizione di un edificio. E per un controllo efficace del territorio servono almeno 40 persone libere di muoversi”.

Le questioni sul piatto, quindi, sono due: chiudere in ogni caso via Morandi – su cui pesa un preventivo di 800 mila euro per l’eventuale ristrutturazione – e trasferire la sede in via Pinchia, mantenendo tuttavia un piccolo presidio diurno in strada Comunale di Mirafiori, con due o tre agenti in servizio; o ricollocare qui in massa entrambe le stazioni, costringendo però gli uffici amministrativi a spostarsi in via Pinchia.

“Non lo accetto – ha ribadito il vicepresidente Alessandro Nucera –. Questo è lo scotto da pagare per la riforma del decentramento che ha unito le ex Circoscrizioni 2 e 10, a mio avviso una porcata. Ricordiamoci che il regolamento in vigore prevede che in ogni circoscrizione ci possano essere una o più sedi di polizia municipale. Abbiamo perso la biblioteca r i carabinieri di via Plava, mentre la polizia più vicina è in via Olivero, quindi non sul nostro territorio. A cos’altro dobbiamo rinunciare?”.

“Lo spazio di via Morandi – ha aggiunto il coordinatore alle politiche sociali Vincenzo Camarda – finirà abbandonato? Cosa sarà un domani? Non vogliamo creare un altro luogo dove il disagio sociale regni sovrano. Questi sono problemi oggettivi che chi vive in periferia quotidianamente si pone. E, soprattutto, un anziano deve poter contare sul servizio di prossimità: non si può pretendere che si sposti di chilometri per usufruire di un servizio. Servono delle politiche sociali che tutelino realmente il quartiere”. Ma su questo aspetto Iaria ha garantito: “Via Morandi non verrà occupata. Ci muoveremo perché venga subito messo a bando lo spazio, destinandolo ad attività che richiedano minori costi di manutenzione”.

Alla fine la presidente della Due Luisa Bernardini ha dichiarato che, nella giornata di ieri, è stato fatto un primo sopralluogo per valutare lo spostamento dei vigili in strada Comunale di Mirafiori. A patto che “non si sostituisca un’istituzione con un’altra. Gli uffici devono rimanere qui”.