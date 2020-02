Torino, nella zona nord migliora il teleriscaldamento e arriva un'area verde

Migliora il teleriscaldamento nella zona nord di Torino e a Vallette-Lucento arriva una nuova area verde. Iren farà partire la realizzazione di una sottostazione di scambio termico, che consentirà di completare l'abbandono della storica rete a 60° C con il passaggio delle utenze alla rete a 90° C.

Il progetto di rinnovo a Le Vallette, oltre ad ammodernare le reti e a normalizzare i punti di consegna negli stabili, consentirà di aumentare il grado di affidabilità del sistema garantendo l'alimentazione del medesimo da due punti distinti.

Il Comune di Torino, come emerso questa mattina in commissione Urbanistica, cederà in diritto di superficie novantanovennale il terreno in via Forlì ad Iren. Quest'ultimo poi qui realizzerà un'area verde con panchine e piante, di cui si prenderà cura per 5 anni.