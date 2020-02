Non esiste un'età ideale per iniziare a suonare il pianoforte, infatti, lo possono studiare sia bambini che adulti

Lo studio del pianoforte sviluppa disciplina, coordinazione occhio-mano, intelligenza e crea un'abilità che può portare felicità sia all'esecutore che a tutti coloro che lo ascoltano. Non c'è un'età perfetta per iniziare a suonare il piano. Infatti, ci sono esempi di bambini che hanno iniziato le lezioni di piano all'età di tre anni, ma questo è molto raro. Altri bambini che iniziano fino a dieci o undici anni possono anche diventare eccellenti pianisti professionisti.

Chiunque, indipendentemente dall'età, che vuole imparare e dedicare ore di pratica, può raggiungere un alto livello di abilità e divertimento. Iniziare a praticare uno strumento anche da adulto, non è mai troppo tardi. Questo è ciò che dicono insegnanti e ricercatori di musica. Tutto è possibile a qualsiasi età, basta lavorare regolarmente e non avere fretta.

Ma allora, che dire delle nostre capacità cognitive? La convinzione che gli adulti imparino meno rapidamente è giustificata? Le loro capacità cognitive sono davvero diminuite quando invecchiano? Questo è solo in parte vero, come dimostra l'ultima ricerca scientifica sulle capacità del cervello di rimodellare se stesso in base all'ambiente e alla sua stimolazione, non limitandosi all'infanzia.

Il pianoforte è rinomato per la sua eleganza e la bellezza del suo suono. Per vedere il piacere che trasmette suonare questo strumento prestigioso, basta guardare i pianisti al lavoro. Si lasciano trasportare completamente dal suono prodotto dai tasti bianchi e neri che danzano sotto le dita. Non c'è da stupirsi che il piano sia uno degli strumenti più popolari per gli studenti nelle scuole di musica e nei conservatori. Inoltre, l'apprendimento non è davvero complesso. Se abiti in Piemonte e ti interessa imparare a suonare il piano esistono dei Corsi pianoforte torino.