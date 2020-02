Anche a Torino ha aperto la prima casa funeraria

Grazie a Eurofunerali un'impresa di onoranze funebri a conduzione familiare, che opera da oltre trent'anni nel settore. Ha inaugurato negli inizi del 2019 questa nuova struttura, dando un nuovo servizio a tutti i cittadini torinesi. Eurofunerali fornisce fornisce gratuitamente l’utilizzo di questa struttura ai propri clienti. La casa funeraria si distribuisce su quattro piani per un totale di 5000 mq, che la rende anche la casa funeraria più grande d'Italia. La casa funeraria di EuroFunerali è un struttura ecosostenibile, totalmente ad impatto zero. È una struttura completamente priva di barriere architettoniche.

Una nuova struttura che rende completo il rito funebre

Al di fuori della città di Torino è ormai una realtà da anni. Basti vedere come in paesi quali la Francia e gli Stati Uniti, anche per differenze culturali, il funerale ha luogo solo presso queste strutture. In Piemonte hanno aperto diverse case funerarie dislocate su tutto il territorio, così come in tutta Italia.

Cosa cambia?

Al momento del decesso la salma restava nel luogo in cui avveniva. I diversi luoghi come gli ospedali, le case di cura o le abitazioni private non sono state adibite e pensate per questo scopo. La casa funeraria si pone come soluzione a questa insufficienza.

Che cos'è una casa funeraria?

È il luogo in cui si trascorrono i momenti successivi al decesso. Una struttura completa di ogni servizio. Ci sono dieci camere ardenti per ospitare i defunti, ognuna con un anticamera privata ed un bagno privato. È possibile ricordare il proprio defunto con foto e video che vengono trasmesse sullo schermo presente nella camera ardente.

La struttura è composta da una sala commiato in cui è possibile celebrare un ultimo saluto. Questo momento non si sostituisce alla funzione religiosa ma si integra con essa, dando la possibilità di trascorrere un ultimo momento con il proprio caro prima del trasporto al cimitero.

La struttura si compone anche di altri ambienti. La zona silenzio, un ampio spazio al centro della struttura che collega i vari ambienti. Una zona ristoro in cui è possibile prenotare una bevanda. Un giardino esterno in cui è possibile fumare. Un ampio parcheggio sotterraneo. Una zona bambini. Non c'è nessuna barriera architettonica, in quanto i piani sono tutti collegati da un ampio ascensore, e l'ingresso dispone di un carrello elevatore.

Per realizzare la casa funeraria i lavori sono durati diversi anni, considerando anche i tempi della burocrazia, che in tal materia per l’amministrazione comunale torinese è stata una novità. Una grossa riqualificazione urbana in borgo San Paolo, dove era presente un ex fonderia siderurgica ormai abbandonata da anni.

A chi si rivolge?

È un servizio per tutti. La casa funeraria è aperta ad ogni credo religioso ed è un servizio che rende completo il rito funebre in ogni suo aspetto. Vengono celebrati molti commiati di famiglie cristiane, così come trovano un luogo idoneo le famiglie laiche. Proprio queste famiglie non avendo la possibilità di celebrare la funzione religiosa in chiesa, trovano nella casa funeraria il luogo dove poter dare dignità al proprio caro. L’elaborazione del lutto viene curata e guidata in ogni momento.

È un diritto