Crisi aziendali, Nosiglia ricorda i lavoratori in difficoltà anche nel messaggio di Quaresima: "Nemmeno uno deve perdere il suo posto"

"C’è un problema che mi sta molto a cuore e di cui dobbiamo tutti preoccuparci: penso ai molti lavoratori in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro e guardano al futuro con crescente preoccupazione, gli imprenditori che rischiano la chiusura delle loro aziende per le difficoltà crescenti del credito e del mercato sia interno che internazionale, giovani che non trovano un lavoro o precari che, una volta perso il lavoro, stentano a trovarne un altro e ritornano a dipendere in tutto dai genitori; immigrati che si vedono costretti a far tornare nei loro paesi di origine la famiglia e loro stessi si trovano in una condizione di non poter ottenere più il permesso di soggiorno".