Amnesty International in piazza a Torino per Patrick George Zaky: “Liberatelo subito”

Torino scende in piazza per Patrick George Zaky, attivista per i diritti umani e studente arrestato il 7 febbraio all’aeroporto del Cairo.

Una cinquantina di manifestanti di Amnesty International ha organizzato un presidio in piazza Palazzo di Città per chiedere l’immediata liberazione dello studente egiziano, in stanza a Bologna per il master e ora detenuto in Egitto. "Patrick è stato bendato e ammanettato durante le 17 ore del suo interrogatorio relativo al lavoro che svolge in materia di diritti umani e allo scopo della sua residenza in Italia". Da quel momento, i pubblici ministeri ne hanno ordinato la detenzione per 15 giorni. Da qui le motivazioni della protesta di chi da sempre scende in campo per la tutela dei diritti umani.