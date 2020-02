Tragedia nella notte a Moncalieri: motocilista fiinisce in un fossato e muore

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, in strada Revigliasco a Moncalieri. Un centauro, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito in un fossato e per lui non vi è stato nulla da fare.

Lo schianto è stato fatale al 63enne Francesco Gatti, che poco dopo le ore 21, all'altezza di strada Gorree, è caduto in un fosso, perdendo la vita nell'impatto. I primi rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che sembra escludere l'ipotesi del pirata della strada: probabile che si sia tratto di un incidente autonomo, magari a causa di un animale selvatico spuntato all'improvviso, tagliando la strada al centauro che stava passando in quel momento.

L'uomo era di Moncalieri e abitava a poca distanza dal punto del fatale schianto. I sanitari del 118 giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo, decretando il decesso dopo mezz'ora di inutili tentativi.