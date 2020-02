Domani sera a Settimo una notte dedicata al mito dei Beatles

Domani, sabata 22 febbraio, la Suoneria di Settimo ospiterà uno degli Show attualmente di maggiore successo in Italia. Si tratta di "The Beatles Live Again", uno spettacolo multimediale sulla storia dei Beatles, messo in scena dalla famosa Tribute Band "The Beatbox", composta dai musicisti Federico Franchi, Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli e Filippo Caretti.

Gli spettatori verranno coinvolti in un viaggio che ripercorre la carriera del gruppo musicale brittanico, dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullivan Show fino al memorabile concerto allo Shea Stadium.



A far rivivere l'energia e il fascino della mitica band sarà la strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, e i vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournèe americana dei Fab Four.



​Uno show che ripercorre i mitici anni '60, rievocando l'energia e l'entusiasmo di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali.



Appuntamento alle ore 21:30

Ingresso: 15€